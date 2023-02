Gebrauchtwagen-Check VW Caddy IV mit Schwächen bei der HU

Ob als Kleinlaster genutzt oder als Alltagsauto, das auch in der Freizeit den Pragmatiker geben soll – der VW Caddy kann einiges wegstecken. Als Lademeister hat er sich bewährt, und er wurde in seiner Karosserieform über die Jahre bis auf den gewissen Feinschliff kaum verändert. Doch bei der Hauptuntersuchung (HU) leistet sich das – zugegeben durch hohe Laufleistungen arg strapazierte – Auto so seine Schwächen.