Gebrauchtwagen-Check : Opel Grandland - sehr solide HU-Performance

Düsseldorf Das Kompakt-SUV des Rüsselsheimer Autobauers bietet Komfort, ein gutes Platzangebot und hat bei Hauptuntersuchungen bislang ziemlich gut abgeschnitten. Hat das Modell als Gebrauchter auch Schwächen?

Modellhistorie: Als Grandland X wurde das SUV 2017 auf der IAA in Frankfurt am Main vorgestellt. Im Herbst 2021 kam das Facelift auf den Markt, bei dem das X im Namen gestrichen wurde. Dafür ziert das Modell seitdem die Vizor genannte Front mit schwarzer Kunststoffblende statt Kühlergrill. Im Cockpit sitzen nunmehr zwei große Bildschirme. Das Angebot an Assistenzsystemen wurde erweitert.