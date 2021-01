Gebrauchtwagen-Check : Mercedes SLK/SLC - kaum Probleme beim Tüv

Düsseldorf Sie suchen fürs kommende Frühjahr einen Zweisitzer? Offen oder geschlossen? Dann könnten Sie beim gebrauchten Mercedes SLK landen.

Modellhistorie : 1996 war der Startschuss für den ersten SLK. Die betrachtete Drittauflage (R 172) kam 2011 heraus und wurde mit dem Facelift 2016 in SLC umbenannt. Seitdem gibt es den Basisbenziner SLC 180, aber keinen Achtzylinder mehr. 2020 wurde der SLC ersatzlos eingestellt.

Stärken: Der Fahrspaß. Der SLK ist ein Kurvenräuber, in dem der Komfort aber nicht zu kurz kommt. Bei der HU leistet er sich fast keine Schnitzer, so der Befund im „Auto Bild Tüv Report 2021“. Achsaufhängung und Lenkung glänzen mit sehr niedrigen Mängelquoten, ebenso Scheinwerfer, Rückleuchten und Blinker oder sämtliche Bremsbauteile. Auch Ölverlust und Mängel an der Auspuffanlage treten fast nie auf.