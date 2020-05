Gebrauchtwagen-Check : Kia Ceed - alte Jahrgänge mit vielen Pannen

Düsseldorf Mit dem Ceed ist Kia in der Kompaktklasse angetreten, um Konkurrenten wie VW Golf, Ford Focus oder Opel Astra herauszufordern. Kann auch der gebrauchte Koreaner vor Experten bestehen?

Der Ceed ist Kias Versuch, in der Kompaktklasse Fuß zu fassen. Nach anfänglichen Schwächen in Sachen Zuverlässigkeit, hat sich das Modell des koreanischen Herstellers qualitativ gemausert - abzulesen an seinem Abschneiden bei der Hauptuntersuchung (HU), aber auch der Pannensicherheit. Ausrutscher leistet sich der Golf-Konkurrent aber immer noch.