Gebrauchtwagen-Check : Hyundai ix20 - Tüv-Rüffel für Federn und Dämpfer

Düsseldorf Wer relativ viel Platz bei wenig Platzbedarf sucht, kann zum Hyundai ix20 greifen. Der Minivan ist Ende 2019 ausgelaufen und so nur noch gebraucht zu kaufen - auf was ist zu achten?

Der Hyundai ix20 hat, anders als das „x“ im Namen andeuten könnte, nichts mit Cross-Eigenschaften am Hut. Eher ist der typischen Kleinwagenmaßen entwachsene Koreaner ein Minivan - dank hohem Dach und variablem und gut nutzbaren Innenraum. Bei der Hauptuntersuchung (HU) beweist er viele Qualitäten, erntet aber auch ein paar markentypische Rüffel.

Modellhistorie : Der ix20 kam Ende 2010 auf den Markt - gegenüber seinem Minivan-Vorgänger Matrix mit deutlich abgerundeter Karosserie. Das Facelift von 2015 beschränkte sich vor allem auf optische Änderungen an der Frontpartie. 2019 lief die Produktion aus.

Schwächen: Hauptmanko sind die Federn und Dämpfer, die schon bei der ersten HU doppelt so oft bemängelt werden wie der Durchschnitt. Zur zweiten HU steigt die Quote auf das Dreifache. Viele Beanstandungen erntet der Minivan wie seine Markenbrüder auch bei Bremsen und Beleuchtung, so ist die Feststellbremse über alle Baujahre ein häufiges Problem, auch Abblendlicht sowie Beleuchtung vorn und hinten erweisen sich als anfällig.