Gebrauchtwagen-Check : Fiat Tipo - geräumiger Golf-Konkurrent mit Schwächen

Düsseldorf Wer einen gebrauchten Kompakten sucht, schaut sich oft nach Modellen wie VW Golf, Opel Astra, oder Ford Focus um. Auch Toyota Corolla oder Mazda3 sind typisch - wer hat den Fiat Tipo auf dem Schirm?

Schwächen: „Probleme gibt es in allen Disziplinen“, so der Tüv-Report. Vor allem die Bremsscheiben, die bei der ersten HU sehr oft bemängelt werden, sind ein großes Manko. Ebenfalls schon nach drei Jahren funktioniert die Fußbremse sehr oft nur noch mangelhaft. Und die vordere Beleuchtung sowie die Achsaufhängung fallen mit stark erhöhten Mängelquoten auf. Rost an Fahrwerk und Auspuffanlage sind selten, aber kommen bei der zweiten HU durchaus vor. Kaufinteressenten sollten auf eine frische Plakette achten.