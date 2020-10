Gebrauchtwagen-Check : Fiat Punto - als Neuwagen ausgestorben und mit vielen Mängeln

Düsseldorf Wer einen günstigen Gebrauchtwagen sucht, könnte auch bei Fiat fündig werden. Mit dem Punto hatte man bis 2018 ein Modell im Programm, das einst den Uno beerbte: Ist der gebrauchte Punto eine Nummer Eins?

Modellhistorie : In Grande Punto umgetauft kam Fiats Kleinwagen 2005 in Neuauflage auf den Markt - 20 Zentimeter länger als sein Vorgänger Punto. Mit der Modellpflege von 2009 wurden Karosserie und Innenraum überarbeitet sowie die Motoren sparsamer und eine serienmäßige Start-Stopp-Automatik installiert. Und: Der Punto hieß nun Punto Evo.

Ab dem letzten Facelift von 2012 trug der Kleinwagen wieder den schlichten Punto-Schriftzug am Blech - wie die erste, von Giorgetto Giugiaro gezeichnete Generation, die 1993 den Uno abgelöst hatte.

Stärken : Für seine Abmessungen ist der Punto geräumig, er fährt sich dank kleinem Wendekreis handlich, und er ist ein günstiger Gebrauchtwagen. Rost am Fahrwerk tritt selten auf. Bei der HU macht die Achsaufhängung meist einen robusten Eindruck. Bis zur zweiten HU ist auch die Lenkung im grünen Bereich, Bremsleitungen und -scheiben sind es zumindest bei der ersten HU, wie der „Auto Bild Tüv Report 2020“ vermeldet.

Schwächen: Der Report schreibt: „Mit reichlich Mängeln beim Tüv bleibt er ein Fall für unerschrockene Fans.“ Schwachstellen am Fahrwerk sind danach Stoßdämpfer und Federn. Überdurchschnittlich viele Mängel attestieren die HU-Prüfer an der Beleuchtung schon beim ersten Check im Fahrzeugalter von drei Jahren. Alle Jahrgänge leiden unter ungleichmäßiger oder unzureichender Wirkung von Fuß- und Feststellbremse. Vermehrter Ölverlust wird ab der zweiten HU bemängelt, bei der häufig auch Rost an der Auspuffanlage auffällt.