Gebrauchtwagen-Check : Was bietet der Mazda6 als Gebrauchter

Was bietet der Mazda6 als Gebrauchter

Düsseldorf Wer eine klassische Limousine in der Mittelklasse sucht, kann bei Mazda fündig werden. Die Japaner haben den Mazda6 im Programm, der seit 2002 den 626 ersetzt. Was kann die Drittauflage gebraucht?

Stärken: Straffes Fahrwerk, kerniges Design: Der Sechser wendet sich an sportlich orientierte Fahrer, kann aber auch gut Gepäck und Ladung aufnehmen. Bei der HU geben Antriebswellen, Federn und Dämpfer sowie die Lenkung „keinen Anlass zur Sorge“, so der „Auto Bild Tüv Report 2021“. Die Blinker gehen meist ohne Beanstandung durch, überdurchschnittlich gut sind in allen Jahrgängen die Mängelquoten für Ölverlust und den Auspuff. Die Abgasuntersuchung (AU) besteht der Sechser meist.