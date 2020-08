Gebrauchtwagen-Check : Audi A3 - der Golf mit Premiumanspruch

Düsseldorf Mittlerweile rollt die vierte Generation des Ingolstädter Kompaktautos Audi A3 über die Straßen. Was sind die Stärken und Schwächen des Vorgängers?

Modellhistorie: Die betrachtete dritte Generation des Audi A3 (8V) kam 2012 auf den Markt, in den Abmessungen fast unverändert, aber in Karosserieformen und Motorvarianten vielfältiger. Die Modellpflege brachte übliche Änderungen an Front und Heck, etwa an den Leuchten. Aufgerüstet wurde auch bei Assistenzsystemen und Komfortausstattung, so war erstmals ein Fahrersitz mit Massagefunktion erhältlich. Seit 2020 ist die Viertauflage bei den Händlern.