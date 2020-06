Gebrauchtwagen-Check : Suzuki Vitara - gut bei Tüv und Pannensicherheit

Düsseldorf Zumindest der Name lebt fort: Während der Suzuki Vitara früher ein waschechter, wenn auch kleiner Geländewagen war, fährt der aktuelle Namensvetter in der populären Klasse der Kompakt-SUV. Und das auf der Erfolgsspur, zumindest mit Blick auf sein Abschneiden bei der HU.

Modellhistorie: Den Vitara des Typs LY brachte der japanischen Klein- und Geländewagenspezialist Suzuki 2015 zu den Händlern. Schon sein direkter Vorgänger, der Grand Vitara, wurde zur Gattung der SUV gezählt. Ende 2018 gab es die Modellpflege, bei der Frontpartie und Heckleuchten überarbeitet wurden. Änderungen in der Motorenpalette brachten das Ende des Diesel.

Karosserievarianten: Als SUV ist der Vitara ein aufgebockter Fünftürer - technisch gesehen also ein Kombi, weil der Kofferraum mit dem Fahrgastraum verbunden ist. Als Dreitürer wie früher gibt es ihn nicht mehr.

Mängel an Radaufhängungen, Federn, Dämpfern und Lenkgelenken kommen kaum vor, ebenso wenig Rost am Fahrwerk. Betriebs- und Feststellbremse ernten so wenig Kritik wie Bremsleitungen und -schläuche.