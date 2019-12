Gebrauchtwagen-Check : Der BMW 5er - gut bis sehr gut in der Pannenstatistik

Der BMW 5er - gut bis sehr gut in der Pannenstatistik

High Five? Motoren und Verarbeitung des 5ers gelten als top, doch hohe Laufleistungen des oft als Firmenauto eingesetzten BMW trüben zuweilen seine HU-Bilanz. Foto: dpa-tmn/BMW AG

Düsseldorf Als Vertreter der Premium-Mittelklasse übernimmt der 5er von BMW oft repräsentative Aufgaben - etwa als Firmenwagen. Doch wie sehr ist auf die gehobene Limousine nach längerer Laufzeit noch Verlass?

So ausgefeilt das Fahrwerk des 5ers ist, so gut die Verarbeitung oder so kraftvoll und ausgereift seine Motoren: Gegenüber der Konkurrenz ist der Bayer das weniger HU-resistente Auto, wie der „Auto Bild Tüv Report 2020“ schreibt.