Gebrauchtwagen-Check : BMW 3er - meist eine solide Sache

Düsseldorf Seit Jahrzehnten ist der 3er schon eines der wichtigsten Modelle bei BMW. Gebraucht ist er meist eine solide Sache - wenngleich einige Beanstandungen interessanterweise den jüngeren Exemplaren die Bilanz verhageln.

Stärken: Sportlich sein. Das Fahrverhalten ist knackig, und untermotorisiert ist der 3er nie, ganz im Gegenteil - etwa beim brachialen M3. Achsen machen keine Sorgen, und Rost am Fahrwerk sowie Ölverlust an Motor und Getriebe sind ebenfalls so gut wie nie ein Problem. Die Fußbremse wird bei der Hauptuntersuchung (HU) sehr selten beanstandet, so der Report. Ebenso die Bremsscheiben und -leitungen.