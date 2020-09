Neue Formfehler entdeckt : Straßenverkehrsordnung möglicherweise seit 2009 ungültig

Berlin/Stuttgart Aktuell streiten die Länder über einen Formfehler in der neuen Straßenverkehrsordnung, es geht vor allem um härtere Strafen für Raser. Nun tauchen neue Bedenken auf – zu früheren Änderungen.

Das Bundesverkehrsministerium erklärte am Donnerstag, nach Auffassung des Ressorts leide die Verordnung zur Neufassung der Straßenverkehrsordnung vom 6. März 2013 nicht an einem Zitierfehler - also einem Rechtsfehler. Auch der ADAC sieht dies so.