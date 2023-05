Ende der Produktion in Köln Nach fast 50 Jahren verabschiedet Ford den Fiesta

Der 12. Juni ist für Ford ein Feiertag mit einem schalen Beigeschmack. Denn wenn die Kölner an diesem Tag unter den Augen des Kanzlers und des amerikanischen Konzernchefs Bill Ford ganz offiziell ins Elektrozeitalter starten und in dem für zwei Milliarden Euro umgebauten Stammwerk Niehl das erste Akku-Auto vom Band läuft, mag das ein Aufbruch in die Zukunft sein.