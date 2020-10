Tipps für die richtige Ausrüstung : Mit dem Rad durch Herbst und Winter

Auch tagsüber müssen Radler in der kalten Jahreszeit mit schlechter Sicht rechnen. Foto: dpa-tmn/Andreas Arnold

Service Düsseldorf Das Fahrrad in den Keller packen, sobald es kalt wird? Das muss nicht sein, vorausgesetzt man achtet auf Sicherheit und die richtige Bekleidung. Wir haben die wichtigsten Tipps zusammengefasst.

Die Nachfrage für Fahrräder ist in der Corona-Krise so hoch wie nie zuvor. Immer mehr Menschen steigen aufs Rad. Frische Luft und ein bisschen Bewegung scheinen in Zeiten der Pandemie vielen Menschen lieber zu sein als Menschenmassen in Zügen und Bussen. Und wer ohnehin die meiste Zeit im Home-Office herumsitzt, zieht jetzt womöglich häufiger das Rad dem Auto vor. Das geht auch in der kalten Jahreszeit. Dafür braucht man allerdings ein bisschen mehr Vorbereitung als im Sommer – und das richtige Zubehör.

Ausrüstung Wer einmal angefangen hat, nach Ausrüstung für das Fahrrad zu suchen, steht schnell vor einer imponierend großen Auswahl. Um sicher durch Herbst und Winter zu kommen, reichen aber schon ein paar Standards.

An erster Stelle kommt das Thema Licht. Fahrradfahrer sollen nicht nur dafür sorgen, dass Vorder- und Rücklicht funktionieren, sondern sie auch anschalten, auch wenn es nicht stockdunkel ist. Wetterverhältnisse wie Nebel und Regen, sowie die frühe Dämmerung, schränken die Sicht der anderen Verkehrsteilnehmer schon tagsüber ein. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) empfiehlt möglichst wartungsfreie Technik: Nabendynamo, LED-Rücklicht und LED-Frontscheinwerfer, am besten mit Standlicht. Um besser gesehen zu werden, hilft auch hellere Kleidung oder Reflexstreifen an Reifen, Tasche oder Jacke.

Wer bei jedem Wetter radeln will, sollte außerdem auf ein Schutzblech nicht verzichten. Um trocken zu bleiben, empfiehlt der ADFC möglichst lange Schutzbleche mit einem kleinen, oft angewiknkelten Zusatz-Spritzschutz aus Kunststoff. Ein sogenannter Spritzschutzlappen, den man am hinteren Reifen befestigen kann, ist weniger empfehlenswert. Wegeh ihres Gewichts können solche Lappen das Fahren erschweren und die Schutzbleche verbiegen. Auch ein Kettenschutz gehört zur guten Ausrüstung. Je nach Typ schützt dieser nicht nur die Hose, sondern hält auch Laub und Schmutz von der Kette fern. Wer keinen vollen Kettenschutz hat, sollte die Kette in der kalten Jahreszeit häufiger reinigen und ölen. Prüfen und gegebenenfalls nachjustieren sollte man die Bremsen. Sind sie an der Felge angebracht, ist ihre Effektivität beim nassen Wetter deutlich geringer.

Mit der steigenden Beliebtheit von E-Bikes lohnt es sich auch, einen Blick auf das besondere Zubehör für solche Modelle zu werfen. Interessant für die Wetterbedingungen im Herbst und Winter sind Schutzhüllen für Akkus. Weil Akkus bei kälterem Wetter eine geringere Kapazität haben, sinkt die Reichweite von E-Bikes. Eine Neopren-Schutzhülle hilft dabei, das Auskühlen zu verlangsamen. Empfehlenswert für längere Fahrten ist es auch, den Akku im Inneren zu lagern.

Bekleidung Wer nicht frieren will, muss sich richtig anziehen. Wichtig ist, dass möglichst alle Extremitäten bedeckt sind – Winterschuhe, eine wasserdichte Jacke, eine Regenhose und Handschuhe sind zu empfehlen. Bei alldem ist jedoch darauf zu achten, nicht zu übertreiben. Man kann es als Radfahrer im Winter auch zu gut meinen. Ist die Kleidung zu dick oder nicht atmungsaktiv, kommt man beim Fahren schnell ins Schwitzen. Der ADFC rät deswegen zum sogenannten Zwiebelprinzip. Mehrere dünne Schichten übereinander sind ideal für das kalte Wetter. Je nach Fahrtempo und Außentemperatur kann es häufig angenehmer sein, eine Schicht abzulegen.