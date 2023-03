Training mit dem Drahtesel So gesund ist Radfahren – gut für Bauch, Beine, Knorpel

Corona, Energiekrise, steigende Kosten, hohe Spritpreise – bei vielen Deutschen leeren sich die Portemonnaies zurzeit schneller, als der Monat zu Ende geht. Kein Wunder also, dass Fahrradfahren in den vergangenen Jahren auch mit Blick aufs Geld mehr und mehr zum Trend wird. Doch das ist nur ein Aspekt, der die Menschen in den Sattel steigen lässt. Ein anderer: Radfahren hat auch viele gesundheitliche Vorteile. Wer Fahrrad fährt, ist fitter und lebt gesünder. Das spiegelt sich auch in Statistiken wider: Laut Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) war 2021 ein Rekordjahr für die Fahrradindustrie, und auch das erste Halbjahr 2022 kann nahezu mithalten.