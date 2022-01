Ratgeber Fahrrad : Spikes, Pogies, dicke Creme - mit dem Rad durch den Winter

Kein Trübsal blasen an trüben Tagen: Wer gut gerüstet ist, muss auch im Winter die Freude am Radfahren nicht verlieren. Foto: dpa-tmn/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Fahrradfahren im Winter? Auch wenn die oft schneefrei sind: Wer im Sattel bleiben will, bereitet sich dennoch besser vor. Wissenswertes zu Kleidung, Fahrtipps und Zubehör.

„Viele Menschen frieren im Winter, obwohl sie am Torso warm angezogen sind“, sagt Arne Bischoff vom Pressedienst-Fahrrad (pd-f). „Die Lösung: winddichte Handschuhe und Unterziehmütze unter dem Helm.“ Sie zählen zu den Standardprodukten der gängigen Marken für Radbekleidung. Etwas ungewöhnlich sind so genannte Pogies. Das sind Lenkerstulpen, die warm halten wie dicke Handschuhe, so Bischoff. Weil Radler den Lenker aber mit den bloßen Händen umgreifen, bleiben die Finger zum besseren Bremsen und Schalten frei.

Gamaschen für die Treter Auch für die Füße gibt es Warmhalter: Überschuhe und Gamaschen. Sie sind für Pendler gegenüber Winterradschuhen, die es in der Regel nur für den Sportbereich gibt, vor allem deshalb geeignet, weil man sie über die Alltagsschuhe ziehen kann. Warme Wintersocken sollte man in jedem Fall nicht vergessen, sagt Bischoff.

Je nach Länge und Beschaffenheit der Strecke gerät man auch bei Kälte ins Schwitzen. So empfiehlt sich Unterwäsche, die Feuchtigkeit schnell nach außen ableitet und dazu idealerweise eng am ganzen Körper anliegt. Laut pd-f ist dabei ein hoher Anteil an Merinowolle ideal. Als Isolations- oder Zwischenschicht eignet sich ein Fleece, die Außenschicht besteht am besten aus winddichter Hose und Jacke mit einem atmungsaktiven Einsatz auf der Rückseite.