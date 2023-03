Preis, Ausstattung und Komfort Fahrradhelme – auf die richtige Schale kommt es an

Die Qual der Wahl liegt dann im Detail: „Bei günstigen Fahrradhelmen, wie sie zum Beispiel bei Discountern angeboten werden, gibt es oft nur eine Schalengröße, die natürlich nicht auf jedem Kopf optimal sitzt. Die Anpassung wird dann mittels eines Verstellsystems vorgenommen, was aber manchmal dazu führen kann, dass der Helm trotzdem verrutscht, weil die Schale nicht so gut anliegt. Auch kann es sein, dass man das Verstellsystem so fest einstellen muss, damit der Helm hält, dass es unnötigen Druckschmerz auf den Kopf ausübt. Ich vergleiche das gerne mit einem Schuh: Den kann man auch zwei Nummer größer kaufen und über die Schnürung zum Halten am Fuß bringen, aber passen tut er deswegen trotzdem nicht“, erläutert René Filippek ein Praxisbeispiel. „Bei höherwertigen Helmen gibt es oft zwei oder drei Schalengrößen, sodass man ein bisschen besser und individueller wählen kann, was auf den eigenen Kopf passt. Das muss jeder für sich entscheiden.“ Ein schlecht sitzender Helm, der verrutscht, nütze im Zweifelsfall bei einem Sturz gar nichts, im Gegenteil, er könne sogar noch zu einer zusätzlichen Gefahr werden, wenn er zum Beispiel in den Nacken rutsche und möglicherweise Verletzungen an der Wirbelsäule provoziere.