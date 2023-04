ADFC-Umfrage Das sind die fahrradfreundlichsten Städte in Deutschland

Anders sehe es hingegen im ländlichen Raum aus. „Dort gibt es leider Nachholbedarf, der ländliche Raum ist unser Sorgenkind“, sagte Schneider. Viele Menschen setzten dort inzwischen aufs Pedelec. Die E-Fahrräder ermöglichten ihnen, auch weite Entfernungen zurückzulegen. Doch die Infrastruktur stoße da schnell an ihre Grenzen. „Dafür brauchen wir Lückenschlüsse“, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Montag. Wenn auf dem Land eine Lücke in der Fahrradinfrastruktur ein Sicherheitsrisiko darstelle, sei das ein Ausschlusskriterium für die gesamte Strecke. „Das muss man ändern“, forderte der Minister. Er verwies auf die verstetigten Fördermittel des Bundes für den Ausbau der Radinfrastruktur in den Kommunen.