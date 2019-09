Trends von der Eurobike 2019 : E-Bikes, Lastenräder und Bike-Sharing

Düsseldorf/Friedrichshafen Auf der Messe Eurobike dreht sich alles - das lässt der Name schon erahnen - ums Fahrrad, egal mit E-Motor oder ohne. E-Bikes verkaufen sich zwar weiterhin prächtig, doch auch viele andere Neuheiten zeigen sich in Friedrichshafen.

E-Bikes boomen. Für das Gesamtjahr 2019 rechnet die Branche laut Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) mit einem Zuwachs von rund 12 Prozent. Gute Startbedingungen also für die diesjährige Eurobike (4. bis 7. September), wo neben den Elektrofahrrädern auch urbane Mobilität eine große Rolle spielt.

Mehr als 1400 Aussteller aus 60 Ländern wollen in Friedrichshafen ihre Neuheiten zeigen. 150 Newcomer unter den Ausstellern sind für die Messe ein Beleg für die gegenwärtige Aufbruchsstimmung im Fahrrad- und Mobilitätsmarkt. „Die Bandbreite des Produktangebots auf der Eurobike ist weltweit einzigartig“, sagt Eurobike-Projektleiter Dirk Heidrich.

An den ersten drei Messetagen ist das Fachpublikum unter sich. Nachdem der Publikumstag im letzten Jahr ausfiel, werden alle interessierten Radfahrfans in diesem Jahr am Samstag (7. September) zum Festival-Day eingeladen.