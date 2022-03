Dynamische Typberatung : Welches Fahrrad passt zu mir?

Düsseldorf Breite Reifen oder schmale? Ein hoher oder flacher Lenker? 21 Gänge oder 5-Gang-Nabenschaltung? E-Antrieb? Das richtige Fahrrad zu finden, ist gar nicht so leicht. Auf diese Faktoren kommt es an.

Und so bunt und vielschichtig wie die Radler ist auch das Angebot an Zweirädern. Für viele stellt sich da oft auch die Fahrradfrage aller Fragen: Welcher Radtyp ist eigentlich der richtige für mich?

Die Klassiker in dieser Gattung sind das City-Rad und das Trecking- oder auch Reiserad. Beide Radtypen gibt es wiederum in zahlreichen Variationen. Die finden dann beispielsweise als Urban Bike, Singlespeed, Fixie, Hollandrad oder Cruiser den Weg in die Fahrradgeschäfte.

Auch wer auf einen praktisch wartungsfreien Riemenantrieb anstatt einer Stahlkette setze oder mit einer gekapselten Getriebenabe statt einer Kettenschaltung die Gänge wechseln will, müsse mehr Geld investieren. Wer aber beispielsweise nur in der Stadt unterwegs sei, müsse kein Geld für eine Federgabel ausgeben.

Was kann, was will ich ausgeben? Die Suche nach dem richtigen Fahrradtyp ist daher immer auch eine Frage des Budgets. „Man sollte deswegen aber nicht den Fehler machen und bei vermeintlichen Schnäppchen-Rädern aus dem Internet zugreifen, die irgendwo in China gefertigt wurden“, sagt Koßmann. Diese Räder würden oft nicht die hiesigen Sicherheitsstandards erfüllen.