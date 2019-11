Testwagen : Zorniger Stadtflitzer

Der kleine Fiat Abarth 124 Spider spuckt ganz schön große Töne. Der Roadster basiert auf dem Mazda MX-5.

Das fällt auf Er spuckt ganz schön große Töne der kleine Fiat Abarth 124 Spider. Nachdem man den Motorknopf betätigt hat, röhrt das italienische Kraftpaket so wild, als sei er ein Riese auf vier Rädern. Das passt zu seinem Äußeren: Die mattschwarze Motorhaube inmitten der roten Karosserie will diabolisch wirken, die vier Auspuffrohre umrahmen protzig den Diffusor am Heck. Alles ganz schön dick aufgetragen, dabei wirkt der 170 PS starke 1,4-Liter Turbo im oberen Drehzahlbereich doch etwas schwach auf der Brust. Also mehr Schein als Sein? Nicht unbedingt.