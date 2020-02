Fahrbericht : Für jedes Gelände zu haben

Das fällt auf Der Nissan X-Trail bietet alles, was es für ein gutes Fahrerlebnis braucht – und noch ein bisschen mehr. Verkehrszeichenerkennung und Berganfahr-Assistent sind beispielsweise schon in der Einstiegsversion serienmäßig enthalten.

So fährt er sich Drückt man beim Nissan X-Trail auf der Autobahn das Gaspedal durch, kann man hören, wie der Motor arbeitet. Und bei entsprechender Display-Einstellung auch sehen, wie der Verbrauch in die Höhe schießt. Mit den vom Hersteller angegebenen 6,4 Litern Diesel kommt das Auto in vielen Situationen nicht hin, realistischer erscheinen 8,5 Liter aufwärts. Praktisch sind die Kameras, die insbesondere beim Einparken helfen.