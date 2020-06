Illegaler Trend : Zahl der frisierten Pedelecs steigt deutlich

Berlin Aufsteckbare Tuning-Kits sind oft nicht größer als Streichholzschachteln und machen E-Bikes mit wenigen Handgriffen doppelt so schnell. Obwohl das Frisieren von E-Bikes für den Straßenverkehr illegal ist, steigt die Nachfrage nach temposteigernden Hilfsmitteln offenbar stark.

Spezialisierte Online-Händler werben dennoch offensiv mit Produkten, die die Geschwindigkeitsbegrenzung von 25 Stundenkilometern für Pedelecs umgehen. Einige der angebotenen „Aufsteck-Dongles“, die auf manchen Portalen zwischen 89 und 249 Euro kosten, sind sogar in der Lage, die Manipulation per Knopfdruck zu verbergen.

Jens-Ulrich Müller, Geschäftsführer des Online-Handels „ebiketuningshop.com“ sieht in dem Bedarf der Kunden nach Tuning-Bauteilen vor allem den Wunsch, mehr Kontrolle über ihr E-Bike zu gewinnen. „Das E-Bike gehört dem Kunden. Er wird sich sein E-Bike so konfigurieren, wie und wo er es braucht. Und sein E-Bike im Straßenverkehr so einsetzen, wie er es darf.“ Von vielen Kunden habe er auch gehört, dass sie durch die gesteigerte Geschwindigkeit vorsichtiger fahren würden.