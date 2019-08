Fahrbericht : Ein Pionier als Hybrid

Das fällt auf Als der RAV4 vor 25 Jahren auf den Markt kam, war er ein Pionier: ein SUV für den Großstadtdschungel, geländetauglich, kompakt und mit den Handling-Eigenschaften eines Fließheck-Pkw versehen.

Die inzwischen fünfte Generation des RAV4 hat mit seinen Vorfahren allerdings kaum noch etwas gemein – nicht mal mehr das markante Ersatzrad auf der Hecktür. Das liegt an der TNGA-Plattform (Toyota New Global Architecture), auf der er gebaut wurde. Der Schwerpunkt ist niedriger, die Verwindungssteifigkeit höher, Platz und Komfort sind größer. Der RAV4, so will es Chefingenieur Yoshikazu Saeki, soll Abenteuer und Raffinesse vereinen. Ein Anspruch, den das Design unterstreicht: Das Kompakt-SUV fährt breitschultrig auf großen Reifen vor, Polygone bestimmen die Karosserie, das Gesicht zeigt fast grimmige Entschlossenheit. Die wichtigste Neuerung aber: Der Pionier fährt – teilweise – elektrisch; Toyota schickt den RAV4 als Hybrid auf die Straße.