SUV im Fahrbericht : VW Tiguan eHybrid und R - Vernunft und Emotion

SUV mit Stöpsel: Der VW Tiguan e-Hybrid lässt sich auch an der Steckdose laden und fährt rund 60 Kilometer rein elektrisch. Foto: Volkswagen AG/dpa/Ingo Barenschee

Düsseldorf Im gerade frisch renovierten Tiguan bringt VW erstmals zwei Spitzenmodelle, die unterschiedliche Kunden ansprechen sollen. Den „eHybrid“ mit seiner wieder aufladbaren Batterie und fürs Sportler-Herz den stärksten Tiguan aller Zeiten.

Qual der Wahl vor der ersten Ausfahrt der nebeneinander wartenden Neulinge. Vernunft oder Emotion, Pflicht oder Kür? Die Münze fällt auf Kopf, es wird elektrisch. Beim Einsteigen das bekannte Cockpit jedes Tiguans - wenn da nicht zwei neue Knöpfe rechts an der Mittelkonsole wären. Nicht für den „Hybrid-Modus, der ist Standard. Beim Druck auf „GTE“ treten beide Antriebe gemeinsam an, gefordert ist die sportliche Seite des SUV.

Im „E-Mode“ bewegt sich der Tiguan rein elektrisch, sofern noch Saft im Akku ist. Hilfreich in Umweltzonen, in lärmempfindlichen Wohngebieten oder auch beim trägen Geschiebe im Stadtverkehr.

Die Technik teilt sich der Tiguan eHybrid mit den GTE-Versionen von Passat und Golf. 1,4-Liter-Turbobenziner (110 kW/150 PS) trifft einen E-Motor mit 85 kW/115 PS. Zusammen kommen sie auf stolze 180 kW/245 PS und sorgen für 400 Newtonmeter Durchzugskraft. Die Batterie hält 13 kWh bereit, die für bis zu 65 Kilometer reichen soll. Dann kann sie an der Haushaltssteckdose oder mit auch mit Gleichstrom geladen werden. Natürlich sorgt aber auch die Energie-Rückgewinnung beim Bremsen oder Rollen und bei Bedarf auch der TSI-Motor für elektrischen Nachschub.

Andererseits meldet eine Anzeige im Mittelmonitor am Ende einer gut 100 Kilometer langen Tour im Flachland, dass unser Tiguan zu genau 56 Prozent der Zeit und Strecke lokal abgasfrei unterwegs war. Das ändert sich natürlich, wenn es auf die Autobahn geht und sich der Tacho in die dort üblichen Bereiche bewegt. Vor allem dann, wenn die GTE-Taste gedrückt ist. Sie kümmert sich nicht ums Sparen, ihr Motto ist die Power aus beiden Motoren.

Der andere Neuling kommt mit nur einem Motor aus. Im R-Modell, ebenfalls eine Premiere beim meistverkauften VW-Modell, geht es nur um schiere Power, die sich aber in einem Alltagsauto versteckt. Denn rein äußerlich gibt er sich nicht als Rabauke, verzichtet auf zur Schau getragenen Aggressivität. Erkennbar ist er eigentlich nur an den geschwärzten Kühlergrill-Lamellen und dem Doppelauspuff. Innen ist er deutlich feiner als die normalen Tiguan, über Drehschalter in der Mittelkonsole können diverse Einstellungen schnell gewählt werden, u.a. für Ausflüge ins Gelände oder auf die abgesperrte Rennstrecke.