Testwagen : Schick und verlässlich

Das fällt auf Renault hat viereinhalb Jahre nach der Markteinführung sein Kompakt-SUV Kadjar überarbeitet. Allerdings fiel das Facelift eher dezent aus. An der markanten Front – der Kühler ist nun etwas breiter – und dem schwungvollen Design wurde wenig verändert.

Wer bei der Wahl seines Autos eher auf eine weiche Linienführung setzt denn auf ein scharfkantiges Profil, dem wird der Kadjar auch weiterhin zusagen. In jedem Fall setzt sich seine individuell gestaltete Optik von dem Design-Einerlei ab, das inzwischen vor allem das SUV-Segment vielfach dominiert. Speziell das dunkle Ural-Grün des getesteten Wagens ist ein Blickfang – so oder so.

So fährt er sich Auf der Straße macht der Kadjar durchaus Spaß, denn er ist spritzig und flott. Der Motor des getesteten Wagens mit Sieben-Gang-Doppelgetriebe und 159 PS spricht schnell an. Das Spurverhalten erweist sich selbst in scharfen Kurven als verlässlich und die Lenkung ist angenehm straff. Daran hat das Facelift, durch das sich unter anderem die Motorenleistung des Basismodells geringfügig erhöht hat, nichts geändert. Wenn auch das Fahrverhalten gefällt, so vermittelt der neue Kadjar leider dennoch den Eindruck, dass das Budget der Konstrukteure offenbar begrenzt war – vor allem in puncto Innenausstattung. Die Materialien und die Verarbeitung sind allenfalls Mittelmaß. Daran ändern auch die neuen Getränkehalter, die Ambientebeleuchtung und der in die Mittelkonsole integrierte Sieben-Zoll-Infotainment-Touchscreen nichts. Und auch der Sitzkomfort könnte besser sein.