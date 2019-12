Fahrbericht : Ausgewogener Trendsetter

Das fällt auf Wer den Ceed kennt, merkt schnell, was das „X“ vor dem Namen des jüngeren Bruders bedeutet: extra – extra groß. Mit fast 4,4 Metern ist das Crossover Coupé knapp neun Zentimeter länger und fast fünf höher.

Das bedeutet auch innen: reichlich Platz. Die hohe Sitzposition gibt guten Überblick, auch hinten passen größer gewachsene Menschen locker rein – allein die Kniefreiheit ist etwas eingeschränkt. Die Designer haben dem XCeed eine sportlich-schnittige Optik beschert, dazu serienmäßig keilförmige LED-Scheinwerfer neben dem markanten Tigernose-Grill. Das Interieur wirkt aufgeräumt und edel verarbeitet. Auffällig: Der digitale Tacho und ein großes 10,25-Zoll-Widescreen-Touchdisplay, dessen Bildschirm sich teilen lässt. Anzeigen lassen kann man sich beispielsweise die Karte des Navis, das Wetter und das gerade gespielte Lied. Bedienen lässt sich das Prunkstück doppelt: Per Touch auf dem Bildschirm und über eine berührungsempfindliche Leiste darunter.

So fährt er sich Der XCeed bewegt sich durch sämtliche Verkehrssituationen ausgesprochen agil. Daran hat das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe einen großen Anteil – es schaltet sehr sanft, ruckelfrei und verpasst dem Crossover in Zusammenspiel mit dem 200-PS-Motor einen satten Vortrieb. Die Lenkung arbeitet exakt, die Federung ist perfekt abgestimmt – der XCeed liegt souverän auf der Straße. Mit Sicherheit: In der getesteten Variante Spirit sind unter anderem Müdigkeitswarner, Parksensoren nebst Rückfahrkammera, Frontkollisionswarner, Geschwindigkeitsregelanlage, Spurhalteassistent, Stauassistent und Regensensor verbaut. Und – sehr praktisch: eine sensorgesteuerte Heckklappe.