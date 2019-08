Fahrbericht: Citroën DS 3 Crossback : Mit Hang zur Avantgarde

Das fällt auf da war doch ´was. Richtig, dieses Citroën-Modell mit avantgardistischem Aussehen und vielen Innovationen, das ab den 50er Jahren eine automobile Sensation war. Das verpflichtet, sagte sich die Groupe PSA und editierte 2014 eine Premiummarke unter diesem Label.

So fährt er sich Ein Schlüssel ist überflüssig. Der Fahrer hat sich mit dem Türöffner per WLAN identifiziert, dann genügt ein weiterer Knopfdruck, schon brummt der Motor vor sich hin. Vor den Augen des Fahrers klappt als Head-up-Display eine kleine transparentene Scheibe hoch. So bleiben Angaben zum Beispiel zur erlaubten Höchstgeschwindigkeit oder wenn links ein Auto überholt, im Blick. Die Verkehrsschildererkennung mit dem zulässigen Tempo-Limit ist aber mit Vorsicht zu genießen; Fehler sind nicht ausgeschlossen. Doch das ist bei anderen Systemen ähnlich. Hilfreich ist das System allemal. Der DS Crossback ist derzeit als Benziner mit drei Motorisierungen sowie in zwei Dieselstärken zu haben. Noch für 2019 in Vorbereitung hat DS Automobiles die Elektroversion „E-Tense“. Die Reichweite für das rein elektrisch angetriebene Premium-SUV im Cross­oversegment soll bei etwa 320 Kilometer liegen.