Fahrbericht : Ein Auto zum Wohlfühlen

Das fällt auf Der A4 steht für den Markenkern von Audi. Nach vier Jahren Bauzeit kommt das Modell sportlicher und moderner daher. Der Audi A4 Avant bietet Platz und viel Komfort.

Zentral ist das große MMI Touch-Display mit einer Größe von 10.1 Zoll an der Mittelkonsole. Es bietet eine ähnlich intuitive Menüführung wie ein Smartphone und lässt sich auch sehr einfach mit einem solchen verbinden, sodass das Telefonieren mit der Freisprechanlage in bester Tonqualität möglich ist. Das MMI-System reagiert per Knopfdruck auch auf Sprachbefehle. Während das beim Wechseln des Radiosenders gut funktioniert, braucht das Navigationssystem manchmal einige Versuche, bis es die Zieleingabe versteht.