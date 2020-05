Fahrbericht : Spagat zum Wohlfühlen

Mit dem Q5 versucht Audi den Spagat zwischen elektrischem Antrieb und klassischem Benziner. Der Elektromotor schafft eine Reichweite von etwas mehr als 40 Kilometern, gerade genug, damit der Hybrid-Q5 ein E-Kennzeichen tragen darf.

Das fällt auf Fürs elektrische Fahren sind jedoch Lademöglichkeiten vonnöten. Denn das Rekuperieren – die Rückgewinnung von Energie durchs Ausrollen oder Bremsen – funktioniert nicht so gut wie bei anderen Hybridmodellen. Im Inneren hat auch eine mehrköpfige Familie ausreichend Platz. Den Fahrer unterstützen zahlreiche Assistenzsysteme. Die sogenannte Adaptive Cruise Control (ACC) weist den Fahrer per Symbol im Head-up-Display darauf hin, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, den Fuß vom Gas zu nehmen und die Bewegungsenergie bestmöglich zu nutzen. Während viele Hersteller auf Touchscreens setzen, erfolgt die Bedienung im Audi per Steuerrädchen und Knöpfen.