Tipps für Biker : Sicher in die Motorrad-Saison

In diesen Tagen beginnt die Motorrad-Saison und macht Landstraßen wie hier den Jochpass in Bayern zu Biker-Paradiesen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mit den Temperaturen steigt zugleich auch der Anteil an Motorrädern auf den Straßen. Für Fahrer und Beifahrer gibt es hier einiges zu beachten.

„Gerade zu Beginn der Saison macht es Sinn, mit kürzeren Fahrten auf sicherem Terrain wieder einzusteigen. Außerdem lässt sich die Kondition durch gezieltes Training aufbauen.“ Eine gute Möglichkeit, wieder mehr Sicherheit auf dem eigenen Motorrad zu bekommen, bieten auch die ADAC-Fahrsicherheitstrainings, zum Beispiel in Grevenbroich oder in Weilerswist.

Nach den Wintermonaten, in denen Pkw-Fahrer die Straßen meist für sich allein hatten, müssen sich Auto-, Motorrad- und natürlich auch Fahrradfahrer erst wieder aneinander gewöhnen. Daher sieht der Fachmann des ADAC Nordrhein auch die Autofahrer in der Pflicht, die das Tempo der Motorräder häufig unterschätzen: „Mehr Partnerschaftlichkeit und eine defensive Fahrweise aller Verkehrsteilnehmer können viele potenzielle Unfallsituationen schon im Vorfeld entschärfen und Kollisionen verhindern.“

Doch auch Motorradfahrer fordert der ADAC Nordrhein auf, Rücksicht zu nehmen. Ab dem Frühjahr beschäftigt das Dauerthema Motorradlärm die Anwohner an beliebten Motorradstrecken. Deshalb appelliert der ADAC an alle Biker, vernünftig, leise und umweltverträglich zu fahren. Vor allem ein starkes und damit lärmintensives Beschleunigen direkt nach einer Ortschaft ist zu vermeiden.

Wer einen Motorradneuling auf dem Beifahrersitz mitnehmen möchte, sollte zunächst Technik und Fahrdynamik erklären, damit sich der Begleiter mit der Maschine vertraut machen kann. Es kann außerdem die Sicherheit erhöhen, mit dem Sozius vorab zu üben, beispielsweise auf einem Parkplatz. Fahrer können sich so an die veränderte Fahrdynamik durch die zweite Person gewöhnen, während der Begleiter unter anderem das richtige Auf- und Absteigen üben oder die Sitzposition testen kann.

Der Sozius kann den Fahrer mit seinem Verhalten während der Fahrt unterstützen: Er sollte darauf achten, aufrecht zu sitzen und nah an den Fahrer zu rücken, um den Schwerpunkt so weit wie möglich nach vorne zu verlagern. Beifahrer sollten sich außerdem immer gut festhalten. Die wichtigste Verhaltensregel lautet aber: Mit der Bewegung des Fahrers mitgehen. Das gilt vor allem in Kurven, also bei Schräglagen. „Dazu bei Rechtskurven über die rechte Schulter und bei Linkskurven über die linke Schulter des Fahrers blicken“, erläutert Mauelshagen. Wer sich in einer Kurve aufrichtet oder gegen die Schräglage bewegt, gefährdet die Fahrstabilität und riskiert damit einen Sturz. Vor allem bei längeren Strecken sind regelmäßige Pausen, bei denen sich Fahrer und Beifahrer die Beine vertreten können, wichtig.