Tipps und Tricks für Fahrer So wintertauglich sind E-Autos

Es gibt laut ADAC auch entscheidende Argumente für ein E-Auto im Winter. Morgens muss man im Normalfall nicht kratzen, denn in den elektrischen Fahrzeugen ist serienmäßig eine Standheizung verbaut. Die kann man zum Beispiel per App steuern und damit vorheizen. Um nicht die Reichweite zu verringern, kann man den Strom dafür am besten aus einer Ladesäule beziehen. Aber auch ohne Vorheizen kommt sofort warme Luft aus dem Gebläse.