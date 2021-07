Ferienbeginn : Was beim Autofahren im Ausland gilt

Wer in Österreich auf der Autobahn fährt, braucht eine Vignette. Die kostet Geld. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Zum Start in Nordrhein-Westfalens Sommerferien verraten wir die wichtigsten Verkehrsregeln für den Urlaub in Europa. Die können ganz schön kurios sein.

Von Christian Schreiber

Urlaub mit dem eigenen Auto erlebt in Corona-Zeiten einen regelrechten Boom. Kein Wunder, denn um Abstands- und Hygieneregeln muss man sich keine Sorgen machen, wenn man mit der eigenen Familie im Pkw Richtung Vergnügen düst. Aber: andere Länder, andere Sitten. Das gilt auch für die Regeln im Straßenverkehr im Ausland. Wer die nicht kennt, kann im Urlaub ein böses Erwachen erleben. Damit das nicht passiert, verraten wir zum Start in die Sommerferien die wichtigsten und kuriosesten Regeln und Neuerungen für die beliebtesten Urlaubsländer in Europa.

Frankreich

Niemand wünscht sich Regen in den Ferien. Falls es doch nass wird, heißt es in Frankreich doppelt aufgepasst: Dann sind auf Autobahnen nur noch 110 statt 130 Stundenkilometer erlaubt. Parksünder können sich relativ einfach freikaufen: Sie begleichen den Strafzettel im nächsten Tabakladen und erhalten eine entsprechende Quittung. Dort kann man sich auch gleich ein Alkohol-Testgerät kaufen, das ist nämlich Pflicht in Frankreich und muss bei Kontrollen vorgezeigt werden.

Italien

Auch in Italien sollte man auf Alkohol am Steuer verzichten. Ab 1,5 Promille drohen hohe Geldstrafen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Prickelnder Prosecco oder süffiger Sangiovese? Beim Alkoholkonsum sollten Autofahrer in Italien besonders aufpassen. Ab 1,5 Promille drohen empfindliche Geldstrafen von mehreren Tausend Euro und Gefängnis. Im Extremfall, und wenn Fahrer und Eigentümer identisch sind, beschlagnahmt die Polizei das Auto und versteigert es zugunsten der Staatskasse. Motorradfahrer sollten sich nicht ohne Helm erwischen lassen, denn die Strafe ist auch nicht ohne: Das Zweirad wandert für 60 Tage auf einen polizeilichen Zwangsparkplatz. Wichtig ist auch: Es muss ein genormter Helm (ECE R 22) sein, sonst droht ebenfalls Motorrad-Entzug für einige Wochen.

Österreich

Die österreichische Polizei hält sich nicht gerne mit Kleinkram auf. Wer die Beamten anfordert, nur um einen Blech- oder Sachschaden aufzunehmen, zahlt eine Gebühr von 36 Euro, auch „Blaulichtsteuer“ genannt. Dabei haben die Polizisten in Österreich echte Adleraugen. Für Temposünder brauchen sie keinen Blitzer, sie dürfen Geschwindigkeitsübertretungen von bis zu 30 Stundenkilometern einfach abschätzen und entsprechend ahnden. Eindeutig ist die Sache beim „Pickerl“: Wer auf der Autobahn ohne erwischt wird, muss sofort eine „Ersatzmaut“ von 120 Euro zahlen oder riskiert einen Bußgeldbescheid an die Heimatadresse, der bis auf 3000 Euro anwachsen kann.

Spanien

Der Sommer in Spanien verspricht heiß zu werden. Viele Autofahrer kochen vor Wut, weil ab Mitte des Jahres das wohl heftigste Tempo-Limit Europas eingeführt wird. Innerorts soll auf den meisten Straßen, die nur über eine Fahrbahn je Richtung verfügen, nur noch eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern erlaubt sein. In Einbahnstraßen, und wo es sonst noch eng zugeht, ist gar Tempo 20 angesagt. Spanische Medien haben berechnet, dass in Barcelona Dreiviertel aller Straßen unter die neue Regelung fallen. Immerhin räumen spanische Behörden einen 50-Prozent-Rabatt auf Strafzettel ein, wenn man diese innerhalb von 20 Tagen bezahlt.

Kroatien

Mit Warnweste und -dreieck und Verbandszeug geben sich kroatische Polizisten bei einer Kontrolle nicht zufrieden. So kurios es klingt, die Beamten wollen ein Lampen-Ersatzset sehen. Wer ein modernes Auto mit Xenon-, Neon- oder LED-Lichtern hat, muss nur für Blinker und Bremsleuchten vorsorgen. Auch bei Autofahrern, die einen Anhänger oder einen Wohnwagen hinter sich herziehen, sind die Kroaten pingelig: Man braucht dann nämlich zwei Warndreiecke. Selbst bei kleinen Unfällen geben sich die Kroaten sehr genau: Alles muss der Polizei gemeldet werden. Nur nach einer offiziellen „Schadensfeststellung“ dürfen beschädigte Fahrzeuge das Land wieder verlassen.

Dänemark