Bugatti, Lamborghini und Co. Das sind die teuersten Autos der Welt 2023

Sie sind die fahrbaren Untersätze der Superreichen: Exklusive Hypercars, die in sehr geringer Stückzahl oder gar als Einzelstücke produziert werden. Nicht selten wird dabei die Millionenmarke um ein Vielfaches übertroffen. So ist es wenig verwunderlich, dass in der Liste der teuersten Autos der Welt der Aston Martin Valkyrie mit einem Kaufpreis von 2,84 Millionen Euro nur auf dem zehnten Platz landet.