Meiste Neuzulassungen in Deutschland Die beliebtesten Autos der 90er-Jahre

Platz 3: Opel Vectra A, 747.733

Der Opel Vectra A war ein Mittelklassefahrzeug, das von 1988 bis 1995 hergestellt wurde. Es wurde als Nachfolger des Opel Ascona C eingeführt und war als Limousine, Kombi und Schrägheck erhältlich. Der Vectra A war das erste Opel-Modell, das vollständig auf Computerdesign basierte und verfügte über eine moderne Fahrwerkstechnologie sowie fortschrittliche Sicherheitsmerkmale. In den Jahren 1990 bis 1999 war der Opel Vectra A eines der meistverkauften Autos in Deutschland und findet sich deshalb auf Platz drei in dieser Liste.