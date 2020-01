Technik : Das E-Auto zu Hause laden

E-Auto am Strom: Wallboxen brauchen erheblich weniger Zeit für den Ladevorgang als normale Steckdosen. Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Das Problem an Elektro-Autos bleibt das Aufladen. Es dauert lange, und es gibt zu wenig öffentliche Ladestationen. Die Lösung könnte eine Wallbox für die Garage sein.

Eigentlich lassen sich Elektroautos an der normalen Haushaltstreckdose aufladen. „Davon raten wir allerdings ab, das sollte nur eine Notfalloption sein“, sagt Nakazi. „Da der Ladevorgang bis zu 20 Stunden dauert, werden die Steckdosen stark beansprucht, was zu Kurzschlüssen und sogar zu Bränden führen kann, weil sie für solche Anwendungen nicht ausgelegt sind.“

(sp-x) Die Zahl der E-Auto-Ladestationen wächst, aktuell sind es in Deutschland rund 24.000. Doch längst nicht schnell genug, legt man die Pläne der Bundesregierung zu Grunde. Der bislang erfolgreichste Monat, was die Schaffung der E-Auto-Infrastruktur angeht, war der November 2018, als 488 Stationen den Betrieb aufnahmen. Im Vorjahr wurde diese Bestmarke nicht ansatzweise erreicht. Der stärkste Monat war der März mit 313 neuen Statio­nen. Im Schnitt nahmen monatlich rund 270 Säulen ihren Betrieb auf. Für die von der Bundesregierung angekündigten eine Million Ladestationen bis 2030 müssten jeden Tag 244 Säulen fertig werden.

Sie lassen sich problemlos in der heimischen Garage oder an der Hauswand montieren. „Man sollte eine Stelle wählen, an die man mit dem Kabel gut herankommt, wenn das Auto davor steht“, rät Nakazi. Der ADAC empfiehlt für Privathäuser die Installation einer Elf-Kilowatt-Wallbox mit drei Stromphasen.