ADAC klärt auf Darf die Polizei bei Verkehrskontrollen in den Kofferraum schauen?

Nach den Gegenständen zu fragen, sei legitim, erklärt Annika Danner vom ADAC. Man könne die Beamten in der Situation jedoch bitten, während man Warndreieck, Warnweste und Verbandskasten herausholt, „so lange neben dem Auto zu warten“. Denn: Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle dürfe die Polizei das Auto nicht anfassen oder eigenmächtig die Türen öffnen. Dafür brauche es „Gefahr in Verzug“ oder einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss, so die Juristin. Die Durchsuchung eines Autos sei bei allgemeinen Verkehrskontrollen jedoch die absolute Ausnahme, stellt Danner klar. Das komme „so gut wie gar nicht“ vor.