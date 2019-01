Ankündigung von Daimler-Experten : In zehn Jahren sollen Lkw autonom auf Autobahnen fahren

Frankfurt Glaubt man der Prognose von Daimler werden bereits in zehn Jahren autonom fahrende Lkw auf deutschen Autobahnen rollen.

Daimler will in rund zehn Jahren weitgehend autonom fahrende Lastwagen auf den Markt bringen. In die jetzt beginnende Serienentwicklung hochautomatisierter Lkw investiere das Unternehmen eine halbe Milliarde Euro, kündigte Daimler-Trucks-Chef Martin Daum am Montag auf der Konsumelektronik-Messe CES in Las Vegas an. In der Forschung und Entwicklung schaffe Daimler mehr als 200 neue Stellen für Ingenieure und IT-Experten, um binnen eines Jahrzehnts die Marktreife zu erreichen. Die Technik erhöht nach Überzeugung des Lkw-Herstellers die Sicherheit und bietet mehr Transportleistung, da der Einsatz rund um die Uhr möglich sei.