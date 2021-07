Camping und Caravans : Ausstattung für Wohnmobil-Einsteiger

Auch in diesem Jahr ist der Trend zum Wohnmobil ungebrochen. Mit dem Heim auf vier Rändern ist man gut unterwegs. Foto: ADAC

Wer sich ein Wohnmobil mietet oder zum ersten Mal eines besitzt, sollte einige Anschaffungen tätigen. Das sind die wichtigsten Tipps.

Camping boomt seit Jahren. Schon vor der Corona-Krise stieg die Zahl der Neuzulassungen von Quartal zu Quartal. Auch in 2021 floriert das Geschäft mit Reisemobilen und Caravans in Deutschland. Immer mehr Menschen interessieren sich für ein eigenes Wohnmobil oder wollen die Reiseform mit einem geliehenen Modell ausprobieren.

Ob Neukauf oder gemietetes Reisemobil – Camping-Urlauber sollten für die erste Tour ein paar grundlegende Anschaffungen tätigen. Anders als in voll ausgestatteten Ferienwohnungen ist im neuen Reisemobil beispielsweise die Küche leer und auch Leihmodelle sind nicht immer komplett eingerichtet. „Wie bei jedem Hob- by, benötigt man auch als Campingeinsteiger eine umfassende Grundausstattung“, betont Benjamin Köbler-Linsner vom Campingspezialisten Fritz Berger. „Glücklicherweise lassen sich gerade im Bereich Küche und Essen zu Beginn einige herkömmliche Haushaltsgegenstände nutzen – sei es das Nudelsieb oder die Kaffeetasse.“

Essenziell für den Camper sind Hilfsmittel zur Ver- und Entsorgung. „Ein Wasserschlauch sollte immer im Campingfahrzeug vorhanden sein“, rät Benjamin Köbler-Linsner. „Für den Anschluss an die Zapfstelle müssen Camper an eine Schnellkupplung, auch Gardena-Anschluss genannt, denken.“ Ebenfalls unerlässlich sind Toilettenzusätze, welche die Geruchsbildung im Camping-WC unterdrücken und dessen Inhalt zersetzen. Weiterhin notwendig sind ein langes Stromkabel oder eine Kabeltrommel, ein blauer Adapter zum Anschluss des Kabels an die Stromversorgung auf dem Campingplatz sowie mindestens eine volle Gasflasche. Ein vielfach unterschätztes Accessoire für Camper ist auch ein Spüleimer mit Henkel, mit dem sich das Geschirr ganz bequem zur Spülküche transportieren lässt.