Busse und Bahnen : Kommen die Fahrgäste zurück?

Mit einer bundesweiten Initiative wollen Bund, Länder und Kommunen die Fahrgäste wieder zurück in Busse und Bahnen bringen – und damit auch beim Klimaschutz punkten. Wäre da nicht das Auto ...

An Geld und gutem Willen hat es während der Pandemie-Monate nicht gefehlt. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 wurden über Rettungsschirme rund sieben Milliarden Euro als Verlustausgleich für Busse und Bahnen gezahlt. „Bund und Länder haben den Kommunen und Verkehrsunternehmen in dieser schweren und unverschuldeten Situation immer wieder den Rücken gestärkt“, zollte Ingo Wortmann, Präsident des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Anerkennung.

Die beiden Minister ließen am politischen Willen keinen Zweifel aufkommen. Andreas Scheuer: „Wir versechsfachen schrittweise die Mittel, die der Bund den Kommunen für Investitionen in den schienengebundenen ÖPNV bereitstellt, also zum Beispiel für den Bau neuer Straßenbahn-Linien oder den Ausbau von U-Bahnen.“ Hendrik Wüst verwies unter anderem auf Investitionen in ländlichen Regionen mit neuen Schnellbuslinien, Reaktivierung von Bahnstrecken und On-Demand-Shuttles: „Neue Ticketangebote sind ein weiterer wichtiger Beitrag zur Kundenrückgewinnung. Pendler, die im Homeoffice arbeiten und nicht mehr jeden Tag zur Arbeit pendeln, bekommen flexible Lösungen.“