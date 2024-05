Rückblick und Vorschau Warum die Neue Klasse von BMW eigentlich ein alter Hut ist

Denn in den 1960er Jahren waren die Bayern fast pleite, sollten gar von Mercedes übernommen werden. Die Neue Klasse und mit ihr der Weg in ein neues Segment war so etwas wie ihre letzte Hoffnung. „Und die hat sich erfüllt“, sagt Entwicklungsvorstand Frank Weber in der Rückschau. Er erzählt von langen Schlangen auf dem Messestand und von bis zu einer halben Stunde Wartezeit für die damals obligatorische Sitzprobe.