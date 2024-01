Autos 2024 Besondere Modelle, die in diesem Jahr auf den Markt kommen

In der Welt der Autos gibt es 2024 wieder jede Menge Neuerscheinungen. Einige sind wirkliche Highlights, auf die man sich freuen kann. So erscheint 2024 etwa ein alter Bekannter wieder auf der Bildfläche. Der kultige Renault R5 kommt in diesem Jahr als Elektroauto zurück auf den Markt. Der kleine Stromer soll aber erschwinglich bleiben und sich preislich beim konventionellen Kleinwagen um die 25.000 Euro einordnen. Das Auto verfügt über eine Reichweite von 400 Kilometern.