Heute

In der Stadt Monheim am Rhein werden seit Herbst 2019 selbstfahrende Minibusse auf einer Linie vom Busbahnhof zur Altstadt im ÖPNV eingesetzt. Tesla liefert alle seine Fahrzeuge bereits mit einer Software für Stufe 5 aus. Sie läuft im Schattenmodus mit und sammelt Daten. In Kalifornien dürfen bereits Autos ohne Lenkrad und Pedale auf die Straße.