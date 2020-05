Premieren : So wird das Auto wieder richtig sauber

So wird das Auto wieder richtig sauber

Gegen Staub und lose Schmutzpartikel: Wer den Innenraum gründlich reinigen will, greift zunächst zum Staubsauger. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/Christin Klose

Von Essensresten bis zu Tierhaaren: Manche Flecken oder Rückstände im Auto sehen nicht nur unschön aus, sondern beleidigen mitunter auch die Nase. Mit ein paar Tricks und Techniken wird der Innenraum aber wieder sauber.

Viele Kurven, starkes Beschleunigen und abruptes Abbremsen – und es ist geschehen. Selbst der stabilste Magen kapituliert bei einer zu wilden Fahrt im Auto. Wenn sich das Ergebnis dann auf Polster und Teppich verteilt, ist guter Rat teuer. Bei solchen starken Verschmutzungen müssen Autofahrer nicht gleich in Panik verfallen. Aber manchmal ist etwas Eile geboten. „Je geringer die Einwirkzeit ist, desto einfacher lässt sich die Verunreinigung entfernen“, sagt Fahrzeugpflege-Profi Christian Petzoldt aus Hagen. Hartnäckigen Dreck wie Kaugummi, Schokolade oder andere klebrige Speisen lassen sich am einfachsten mit Kältespray aus der Apotheke entfernen. „Einfach aufsprühen bis der Schmutz bröckelt, ausbürsten, dann absaugen“, erklärt Petzoldt.

Gute Saugarbeit ist die beste Vorarbeit Wer abseits solcher Härtefälle generell den Innenraum auf Vordermann bringen will, setzt am besten zunächst den Staubsauger ein und saugt lose grobe Verschmutzungen und Sandpartikel ab. Bei der Reinigung sollten Autofahrer generell auf harte Bürsten und Tücher verzichten, weil sonst feine Kratzer oder Schrammen entstehen. Besser seien weiche Werkzeuge, auch wenn die Arbeit dann länger dauert. „Auf sensiblen Oberflächen wie dem Cockpit, der Mittelkonsole oder dem matten Navidisplay dürfen Autofahrer nicht stark reiben, weil sonst sehr schnell Kratzer entstehen“, sagt Petzoldt. Er rät, die Reiniger oder Pflegemittel zuerst auf einen Lappen aufzutragen und nicht direkt auf die Fahrzeugteile zu sprühen. Andernfalls könne Nässe in Ritzen dringen und elektrische Schalter sowie elektrische Bauteile schädigen. Bei Leder verursacht zu viel Wasser irreparable Schrumpfungen.