Umfrage zu Fahrstil, Autowäsche und Co. : BMW-Fahrer sind am schnellsten unterwegs, VW-Fahrer am gelassensten

BMW-Fahrer sind am schnellsten unterwegs, VW-Fahrer am gelassensten

Düsseldorf Welche Eigenschaften hat der typische Mercedes-Fahrer – und unterscheidet er sich vom durchschnittlichen VW-Fahrer? Und welche Differenzen gibt es innerhalb Deutschlands? Diese und andere Fragen hat die Versicherung Allianz Direct in ihrem Auto-Report untersucht.

Dafür wurde im Juni dieses Jahres eine bundesweite, repräsentative Umfrage mit 1000 Autofahrern zwischen 18 und 55 Jahren durchgeführt. Bei der Analyse zeigen sich regionale Unterschiede beim alltäglichen Umgang mit dem Auto. Autofahrer in Nordrhein-Westfalen achten demnach am wenigsten auf die Straßenverkehrsordnung (38,7 Prozent). Auf dem zweiten Platz landet Hessen mit 34,9 Prozent. In Bayern (55,9 Prozent) und Baden-Württemberg (56 Prozent) fahren die Menschen am regelkonformsten.