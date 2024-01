Landwirtschaft und Technik Warum es bislang noch keine elektrischen Traktoren gibt

Auf den Feldern liegt der durchschnittliche Verbrauch zwischen 110 und 120 Liter Diesel pro Hektar, wie der Verein Information Medien Agrar schätzt. So entstehe in der Land- und Forstwirtschaft ein Verbrauch von etwa zwei Milliarden Liter Diesel pro Jahr in Deutschland. Großtraktoren als E-Versionen auszuführen scheiterte in der Vergangenheit oft an der gewaltigen Energiemenge, die für einen üblichen Einsatz in der Landwirtschaft notwendig ist.