Flixbus schickt ersten Elektro-Fernbus auf deutsche Straßen

Frankfurt/Main Das Unternehmen Flixbus erweitert seine Flotte in Deutschland um einen vollelektrischen Fernbus. Das Fahrzeug wird zunächst nur auf einer Strecke eingesetzt. Eine voll aufgeladene Batterie soll für Hin- und Rückfahrt reichen.

In der Anschaffung ist das Fahrzeug dem Unternehmen zufolge rund doppelt so teuer wie ein herkömmlicher Dieselbus. Flixbus-Deutschland-Manager Fabian Stenger sprach von einem Zeichen, dass die Mobilitätswende möglich sei. „Zeitgleich sind die ersten E-Fernbusse in unserer Flotte ein Signal an die Bushersteller, Innovationen voranzutreiben und Alternativen zum reinen Diesel-Antrieb zu entwickeln.“