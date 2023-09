Elektromobilität Weitere Schnelllade-Stationen für E-Autos an 900 Standorten geplant

Das Verkehrsministerium hat für bundesweit 8000 Schnellladepunkte zehn Unternehmen den Zuschlag erteilt. An rund 900 ausgewählten Standorten würden neue Ladestationen für Elektroautos errichtet und betrieben, teilte das Ministerium am Mittwoch in Berlin mit. Zu den Unternehmen gehörten unter anderem Töchter von der BayWa, E.ON, Hochtief und Total. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte, Lücken im Netz würden gezielt geschlossen. Schnellladen werde damit zur Realität. Alle Stationen müssen laut Ministerium festgelegte Standards erfüllen. Die Betreiber müssten eine hohe Verfügbarkeit der Ladeeinrichtungen gewährleisten. Die Ladeleistung solle mindestens 200 Kilowatt pro Fahrzeug betragen, auch bei hoher Auslastung der Stationen.