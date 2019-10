Ab 2020 : 21 Millionen ADAC-Mitglieder sollen höhere Beiträge bezahlen

Der ADAC will seine Mitgliederbeiträge erhöhen (Symbolfoto).

Berlin ADAC-Mitglieder sollen ab nächstem Jahr höhere Beiträge zahlen. Präsidium und Verwaltungsrat wollen die Beitragserhöhung und die Einführung einer neuen Premium-Mitgliedschaft auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 14. November in München beschließen lassen.

Der Basistarif soll von 49 auf 54 Euro pro Jahr steigen, die von den meisten Mitgliedern gewählte Plus-Mitgliedschaft soll um 10 Euro teurer werden und künftig 94 Euro kosten, sagte eine Sprecherin am Freitag in München. Neu einführen will der ADAC eine Premium-Mitgliedschaft mit einer Reihe neuer Leistungen. Dieses „Rundum-Sorglos-Paket“ soll 139 Euro kosten.